El día 7 de octubre, 15 días después de que Ruth le comunicara su intención de separarse, José Bretón intenta reconciliarse con Ruth Ortiz entregándole un ramo de flores y una carta. Inmediatamente después, Bretón llama por teléfono a Conchi, una vieja amiga a la que no veía desde hace más de 15 años. El día 8 de octubre, los pequeños Ruth y José desaparecen.

"Me preguntó si estaba casada, si tenía novio... Me preguntó si me importaba que me volviese a llamar para poder quedar otro día, yo le dije que no", ha declarado Conchi en la cuarta jornada de juicio.

Bretón veía a Conchi como una exnovia, pero ella ha dado una versión muy diferente. "Yo no he mantenido ninguna relación sentimental con Bretón. Lo más íntimo que hemos tenido es que él me intentó besar".

El día 16 de octubre, cuando media España está buscando a los niños, José Bretón tiene tiempo de llamar a Conchi y flirtear con ella, según ha declarado la propia Conchi. El día 17 de octubre, día de su detención, Bretón aplaza una cita que tenía con Conchi, le asegura que tiene que colaborar con la policía en un caso muy importante.

"Me dijo que no podía quedar, que se le había presentado un problema. Me contó que estaba colaborando con la policía en un caso... Una cosa muy extraña", ha señalado Conchi ante el juez.