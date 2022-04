La periodista Silvia Taulés, de Vanitatis, ha entrado en directo en Más Vale Tarde para comentar la situación económica de Luis Medina, a quien no han podido embargar las cuentas bancarias por poseer una cantidad inferior a los 250€. Al parecer, el investigado por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid, "no tiene nada a su nombre", ni tan siquiera "propiedades", explicaba a Iñaki López. Aunque no descarta que, al definirse como 'empresario del mundo', tenga su dinero en cualquier otro país. Porque, según ella, con el dinero que tiene en la cuenta no le alcanza "ni para pagarse una cena en los restaurantes que a él le gustan".

"A ver si mañana hacemos un crowdfunding para ayudar a Luis Medina", proponía con ironía Iñaki López a los colaboradores de plató, para luego bromear con que "es que lo está pasando muy mal desde que le han quitado el velero, que igual era con lo que se sustentaba pescando camarones por la zona". En el vídeo principal de la noticia te dejamos este 'cómico' momento que se ha vivido en el plató de Más Vale Tarde.