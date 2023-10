Kayed Hammad, residente en Gaza, describe en Más Vale Tarde la terrible situación que se vive ahora mismo en el enclave palestino tras más de una semana de bombardeos de Israel, que además ha cortado el acceso de suministros a la Franja. "Agua no tenemos, yo estoy bebiendo un poco de agua pero esta agua no es potable. Comemos una vez al día, no hay luz, solo bombardeos por todos lados y muerte por todos lados", relata.

Kayed denuncia que en los bombardeos han muerto muchos niños y mujeres y que "la diferencia entre esta guerra y las anteriores es que antes avisaban cuando querían bombardear un objetivo", mientras que ahora "no avisan a nadie y lanzan misiles sin ningún tipo de aviso". Por eso, asegura, se están produciendo cifras tan altas de víctimas mortales, mientras "más de 1.000 personas están bajo escombros".

"Anoche fueron dos estaciones de bomberos bombardeadas y 13 ambulancias bombardeadas", lamenta este palestino, que cree que "Israel va a hacer lo que le da la gana hasta saciar esta locura y venganza". El Estado israelí, denuncia, "prohíbe la entrada de cualquier periodista porque no quieren que nadie sepa lo que está pasando en esta matanza que están ejecutando aquí". Puedes escuchar su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.