La Policía Judicial podría haber logrado evitar que Oleguer Pujol se deshiciera de pruebas que resultaran claves en la investigación. Le han detenido cuando estaba a punto de pulsar el botón que podría destruirlo todo.

Un boton capaz borrar multiud de datos en un segundo, un metodo al más puro estilo hacker. A pesar de la obesion la Policia, quizá no ha conseguida su objetivo porque otras personas podrian haber actaudo



Según explica Chema Alonso, 'hacker' "se llaman soluciones antirrobo y son comunes en la comunidad de 'hackers' es común el borrado remoto, igual que cuando pierdes un teléfono y marcas esta opción para que nadie acceda a datos



Una vez activado el boton hay dos opciones, eliminar todo de un plumazo o enviarlo los docuemntos ramificados a la llamada 'nube', sistemas de almacemaniento distribuidos por cualquier parte del Planeta y que no dejan rastro.



Alonso dice que "el borrado remoto no tiene por qué tenerlo la misma persona, el número de posibilidades para ctivarlo es muy alto, vía móvil o web. Por mucho que se aparte un portátil, estas opciones siguen estando ahí". Además, advierte de que son "servicios que están en internet prestados por compañías que no están suscritas a la legislación nacional".



Los pujol podrian tener datos comprmetidos en la nube pero en cualquier parte del mundo, el 'hacker' considera que "se han tenido que informar y les han tenido que ayudar expertos informáticos" y, para acceder a los datos, destaca que habría que hacer "un trabajo de analistas en peritaje informático largo y costoso".