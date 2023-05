María del Rosario Testa, Charo, tiene 99 años y es la candidata más longeva en presentarse a las elecciones. Ella ya es concejala de Patones de Arriba, Madrid, y ahora quiere ser alcaldesa. La candidata de Abuelas por Patones de Arriba ha hablado este viernes en Más Vale Tarde, donde ha expuesto su programa electoral: dentaduras para mayores y parking.

En su lista electoral, hay solo un hombre, y es un partido que tiene dos propuestas importantes: "Ante todo un parking, que ya lo he pregonado muchas veces". Charo ha contado que ella ya tiene muchos años y quiere ver ya ese parking, que ella considera necesario porque el "turismo se está perdiendo, al no poder aparcar con facilidad".

"Aparte de eso, cuando ganemos algo de dinero del parking, siempre que se pueda, les pondremos dentadura a todos los viejitos que necesiten una", ha explicado la candidata, y lamenta que de los "más viejos no se preocupa nadie".

Sobre las críticas al presidente de EEUU Joe Biden por presentarse otra vez, dice que si uno gana elecciones, no hay ningún problema en seguir. "Yo no me retiro en la vida y no soy nadie. Adoro a este pueblo y no quiero que desaparezca", ha zanjado Charo.