Cayetano Martínez de Irujo ha reconocido en Más Vale Tarde que sentía una especial sintonía con Lady Di: "Por todo lo que había pasado Lady Di, porque me sentí especialmente cercano al sufrimiento de ella...". "No cabe duda de que vivir en un palacio no es como la gente se piensa, es difícil, es frío. Hay que estar muy preparado, hay que ser muy fuerte emocionalmente. Imaginaros Buckingham Palace", ha aseverado el duque de Arjona.

Además, ha asegurado que llegó a pensar que Carlos III nunca iba a llegar a gobernar, aunque ha elogiado cómo el monarca ha puesto por delante la figura de su madre: "Creo que él va a ser tan inteligente como para mantener la compostura en las cuestiones que no puede superar a su madre y va a sacar de una forma clara lo que aprendió de ella todos estos años". Puedes escuchar su análisis al completo en el vídeo principal de esta noticia.