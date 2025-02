Carmen Morodo, tajante sobre la polémica de Karla Sofía Gascón: "Yo creo que su carrera se ha acabado"

Más Vale Tarde analiza las últimas noticias entorno a la polémica de la actriz Karla Sofía Gascón y sus tuits racistas, que le han llevado a ser apartada de la promoción de su película, 'Emilia Pérez', a pesar de ser candidata al Oscar a mejor actriz.

Además, ha sido criticada tanto por el director del film, Jacques Audiard, que asegura que Gascón "se está haciendo la víctima", como por su compañera Zoe Saldana, que hoy mismo se mostraba 'decepcionada' por sus declaraciones. Además, la productora ha decidido que Karla Sofía Gascón no vaya a los Goya y su editorial ha decidido cancelar la nueva edición de su novela biográfica.

Carmen Morodo asegura en el vídeo sobre estas líneas que "su manera de pensar y de ver el mundo no me gusta nada", si bien considera que eso "no me habilita para juzgar si es buena o mala actriz o si se merece el premio". En este caso, apunta que quizá "se está mezclando lo profesional con lo personal" y que "lo que diga o lo que piensa no le inhabilita como actriz". Sin embargo, opina que a raíz de esta polémica "su carrera se ha acabado".