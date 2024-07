José María Camarero, periodista económico de Colpisa, ha repasado la situación de los precios, tanto en lo referente al alojamiento turístico, como al precio de los carburantes, en un momento en el que muchas personas se preparan para iniciar sus vacaciones de verano y asegura que "hemos normalizado los precios porque no nos ha quedado otra".

Camarero ha asegurado que la "inflación turística", aquella relacionada con los viajes, hoteles, transporte, ocio o comidas, "está tirando muchísimo más de los precios en general", por lo que la perspectiva "es que vamos a pagar mucho por descansar, en algunos casos van a gastarse una de las pagas", puesto que "irse a un hotel o un alquiler está carísimo". Y ha recordado que hay "un 30% de personas que no pueden permitirse ni una semana de vacaciones".

Mientras que la perspectiva del combustible "es que no suban mucho, pero tampoco van a bajar mucho", en un momento en el que el litro de gasolina se sitúa en 1,61 euros el litro, mientras que el diésel se queda en 1,49 euros el litro, lo que supone "llenar un depósito hoy cuesta casi 90 euros, cuando hasta hace dos años no pasaba de 50", por lo que Camarero ha aseverado que "hemos normalizado los precios porque no nos ha quedado otra".