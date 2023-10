El equipo de Más Vale Tarde acompaña a los agentes durante el operativo especial durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza. La noche empieza con un aviso de una pelea entre un taxista y un cliente.

"Me ha parado en el camino de las Torres en el carril de la izquierda, le he dicho que se pusiera en la derecha porque no podía parar ahí en medio. Le ha debido de sentar mal y ha dado un portazo. He bajado a recriminárselo y me ha dado por aquí y por allá", cuenta un taxista a Más Vale Tarde durante las Fiestas del Pilar en Zaragoza.

El trabajador asegura que todavía tiene el miedo en el cuerpo y que se quiere ir a su casa. "Iba hasta las trancas de cocaína o algo", asegura él. "Golpéame más", responde el detenido. El agente, al que el equipo de Más Vale Tarde acompaña durante el operativo, le explica al afectado que puede poner una denuncia. Pero no es el único conflicto que tienen que atender.

El dispositivo se desplaza hasta Conde de Aranda, donde un hombre ha acosado a dos jóvenes mientras esperaban al autobús. "Ha venido y nos ha dicho que nos robaba. Me he levantado y me ha dado un puñetazo", cuenta el joven. El hombre llevaba parte de un gramo de cocaína y dos trozos de hachís.

Acto seguido, los agentes proceden a realizar controles de alcoholemia. En un momento dado observan a un hombre que para con su moto antes del control. "Hemos interceptado un cogollo de marihuana que ante la llegada nuestra lo ha tirado al suelo", relata un agente ante las cámaras. Finalmente, el hombre da positivo en alcohol.

Las fiestas del Pilar se ha saldado con 15 detenidos por infracciones penales y 31 por robos y hurtos, según ha informado la Policía de Zaragoza al equipo de Más Vale Tarde.