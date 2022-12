Diputados de Bildu llamaron "fascista" a Sémper en el Parlamento vasco. Borja Sémper, presidente del PP de Guipúzcoa, cree que los políticos no se guardan el suficiente respeto. "Echo en falta más moderación en la formas que no en la discrepancia. No se puede volver a un clima que necesitamos superar en el País Vasco".

Sémper recuerda que en España quien ilegaliza son los jueces, no los partidos. "Hay que actuar con contundencia contra cualquiera que vaya en contra de la democracia y el estado de derecho".

Borja Sémper presenta su libro de memorias políticas 'Sin complejos'. En él reconoce que pudo haberse convertido en un corrupto. "Quienes hacemos política tenemos que ser muy rigurosos con la corrupción", señala Sémper. Sobre el 'caso Bárcenas', admite que el Partido Popular ha podido cometer errores, pero "prefiero aprender de los errores que perseverar en ellos".

El presidente del Gobierno asegura una vez más que la recuperación llegará en 2014. Borja Sémper considera complicado hablar de recuperación cuando la gente lo está pasando tan mal. "Es necesario que el Gobierno actúe con prudencia al usar mensajes optimistas, ya que muchas familias lo están pasando mal".