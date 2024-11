El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos ha valorado las primeras medidas que ha tomado el Gobierno para paliar los efectos de la DANA. Bernardos ha pedido al Ejecutivo que "no tenga miedo ideológico de coger dinero y ayudar a las empresas, porque es ayudar a los trabajadores". Asimismo, ha recomendado al Gobierno que "ninguna empresa cierre, que no se pierda ningún puesto de trabajo y que no escatime con el gasto público", ha añadido.

A su vez, el profesor explicado que se debe ayudar a las empresas, siempre y cuando "mantengan a los trabajadores, esencial". Pero también ha matizado, que estas ayudas no pueden consistir "solo en darles dinero, también es insuflarles optimismo y un plan para decir que, después de lo sucedido, todos los implicados estarán mejor económicamente de lo que estaban".

Por último, ha comentado las predicciones de algunos expertos sobre cómo afectará la DANA al PIB español y Valenciano. Bernardos los ha calificado de "Rapel", debido a que "es imposible saberlo, por la sencilla razón que lo que estamos viendo en el desastre económico es la parte de arriba y queda ver la parte de abajo".