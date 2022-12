El abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas, José Mariano Benítez de Lugo, ha intervendio en 'Más Vale Tarde' para explicar las razones por las que han presentado un escrito pidiendo que Mariano Rajoy comparezca como testigo ante el juez.



En palabras de Benítez de Lugo, la solicitud "tiene su lógica total, aunque no se haga referencia a un delito. Dada la estructura jerárquica del PP, y Bárcenas tiene razón, el tesorero dependía del secretario general y del presidente, por ello Rajoy debería decir algo".



En este sentido, el abogado sostiene que "el PP tuvo beneficios para financiar irregularmente campañas electorales suyas".



Sobre la acusación de la Fiscalía Anticorrupción a los tres extesorero del PP, Benítez de Lugo considera que "se quiere negar lo evidente, el juez Ruz ha repetido que está acreditada la financiación irregular del PP mediante entregas de empresarios fundamentalmente a Bárcenas". De esta manera, el abogado insiste en que "no puede caber alternativa posible" y en que "había aportaciones económicas de empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos".



Benítez de Lugo explica que, además de la financiación de campañas, el dinero que habría entrado en contabilidad B en Génova tamibén se habría destinado "al pago de sobresueldos de gente de la formación, entre ellos a Rajoy, Acebes, Cascos..."



Al comparar el PP con Ana Mato, Benítez de Lugo sostiene que "si una persona dimitió por haberse beneficiado a título lucrativo, los dirigentes del PP deberían operar con la misma consecuencia. Sería lógico que no tiraran piedras fuera porque sus máximos responsables son responsables máximos del beneficio obtenido".