Beatriz de Vicente, tras los tuits machistas y nazis de Kanye West: "Como dicen en Cádiz, tiene una 'pedrá' o dos"

El artista ha respondido al polémico estilismo que lució su pareja en la alfombra roja de los Grammys. En un mensaje publicado en su perfil de 'X', el rapero ha afirmado que ella pudo llevar ese look porque él se lo permitió.

El artista Kanye West ha lanzado un preocupante mensaje en su perfil de la red social 'X'. Después de que su pareja, Bianca Censori, posara con un polémico outift en la alfombra roja de los Grammys, el artista ha afirmado, en la citada red social, que Censori no habría podido llevar ese look sin su aprobación.

Esta no es la única polémica de West, que también ha publicado tuits nazis. Leo Álvarez explica que, en Estados Unidos, ese tipo de mensajes no son delito. "Según la primera enmienda de la Constitución tú puedes decir, pensar, exhibir lo que te de la gana", indica el periodista. "Este fin de semana se ha desatado", añade.

"No sé si esto tiene que ver con que no es el rapero con más éxito", expone. "Estás sugiriendo que nos está 'troleando' este muchacho", responde Iñaki López. "Solo recordaros que, en 2016, este señor fue diagnosticado con una bipolaridad e, incluso, estuvo ingresado en un centro psiquiátrico", apunta Beatriz de Vicente. "Ahora asegura que el diagnóstico es de autismo", indica Iñaki. "Sea como fuere, a mí me parece que, como dicen en Cádiz, tiene una 'pedrá' o dos", concluye Beatriz.