Más Vale Tarde aborda la problemática del mercadeo de fármacos para la hiperactividad que algunos estudiantes toman sin prescripción médica para concentrarse, una práctica que entraña muchos riesgos. Beatriz de Vicente apunta al respecto que quien los suministra a un tercero puede estar incurriendo en un "posible delito contra la salud pública" y sorprende al revelar su propia experiencia con este tipo de sustancias cuando era universitaria.

"En mi época de estudiante universitaria me dijeron una noche: 'Tómate esto que es una maravilla'", cuenta la abogada y criminóloga, que señala que posiblemente se trataba de "una anfeta". Así, explica, pasó una noche de estudio muy intensa, en la que parecía asimilar todo con extraordinaria facilidad, pero al llegar al examen lo olvidó todo: "No he estado más en blanco en mi vida", recuerda.

"La noche fue fascinante, el Derecho Procesal entraba en mí...", explica De Vicente, que relata que, una vez en el examen, todo lo que había estudiado se esfumó de su mente: "Yo llegué a aquel examen y aquella pasión se transformó en un desierto de ideas, nada", detalla. Puedes escuchar su relato completo en el vídeo.