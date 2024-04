Se siguen filtrando datos de la situación fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, se ha conocido que Alberto González Amador habría enviado un escrito a la Fiscalía en el que habría estado dispuesto a admitir 8 meses de cárcel y el pago de 525.000 euros con tal de evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Alfonso Pérez Medina explica que eso "de momento no se aceptado, porque se tiene que aceptar en el juicio".

En el escrito que se ha filtrado, señala Pérez Medina en el vídeo sobre estas líneas, "reconoce que intentó regularizar las facturas falsas en el expediente de 2022", algo que, según el experto de Tribunales de laSexta, "no se puede hacer, porque una vez que está la inspección tributaria abierta no se puede regularizar".

"Se regularizan impuestos que no se pagan, no se pueden regularizar facturas falsas. Son documentos falsos, o se destruyen o te los comes", comenta Beatriz de Vicente, que asegura que "Fiscalía no llama para llegar a un acuerdo, eres tú el que te acercas".