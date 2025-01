Beatriz de Vicente, sobre la investigación a Anabel Pantoja: "He llevado casos de padres devastados por este tipo de sospechas, que luego no eran culpables"

"No son casos fáciles, son complejísimos", sostiene la abogada y criminóloga, que explica que, en el caso de ser una caída accidental, esta "deja una mácula concreta" y, cuando "hay un trato que no es el correcto, deja otra".

La abogada y criminóloga, Beatriz de Vicente, habla en Más Vale Tarde sobre la investigación a Anabel Pantoja y a su pareja por presuntos malos tratos a su hija, la pequeña Alma, que estuvo ingresada en el hospital 16 días con tan solo un mes y medio de vida. La abogada, ha llevado "casos de padres devastados por sospechas que, finalmente, se demostraron que no eran lesiones producto de un maltrato", indica.

Y, es que, como ha aclarado en el programa, en el caso de que sea una caída accidental lo que le ha provocado los daños a Alma "deja una mácula concreta" y, cuando "hay un trato que no es el correcto, dejan otra". "No son casos fáciles, son complejísimos", sostiene, ya que, en muchas ocasiones en las que se tienen estas sospechas, finalmente se acaba demostrando que "no es producto de un mal trato".