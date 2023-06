Hasta el momento, pocos detalles se conocen del hombre de 30 años que ha sido detenido este jueves tras localizarlo con la menor desaparecida en Albacete. La abogada penalista y criminóloga, Beatriz de Vicente, ha sostenido este jueves en Más Vale Tarde que dependerá de "lo que se averigüe, veremos el grado de responsabilidad penal" que tiene. No obstante, ha hablado de un "'modus operandi' habitual de auténticos cazadores".

"Inducir a un menor a escaparse de la casa son dos años de prisión", ha señalado la abogada y ha añadido que "dependiendo del grado de intimidad que hayan alcanzado, pueden llegar a ser 12 años de cárcel". Falta por aclarar "qué intención tenía" con la menor, pero De Vicente no cree que haya sido "guiado por el amor", sino que se trata de un "depredador". "Ese 'modus operandi' es habitual de auténticos cazadores", ha opinado.

Además, la abogada ha señalado que estos terminan "pervirtiendo a las chicas mediante el consumo de drogas": "Estas acaban en situaciones terribles". Por eso, dice, le suena "a chino". "Él tiene 30 años y ella 14... No me creo el cuento de 'me enamoré'. Este señor está cazando con intenciones más que delictuosas", ha zanjado.