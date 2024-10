Tras el escándalo de Íñigo Errejón, acusado de acoso sexual, Sumar y Madrid Madrid "se juegan el ser o no ser". "Están los dos partidos en uno de los episodios más críticos de toda su historia. Estamos hablando del fundador de Más Madrid y de uno de los cofundadores del espacio de Sumar", asegura en Al Rojo Vivo, Ignacio Escolar, periodista y director del elDiario.es

No obstante, el periodista quiere recordar todo lo que ha pasado en estos cuatro días desde que saltase la noticia y el escándalo que ha dejado más que tocado a ambos partidos: "Dimitió Errejón y también la diputada que habría participado en tapar ese hilo de Twitter donde un mensaje anónimo acusaba a Errejón [Loreto Arenillas]".

"Se puede criticar mucho a Mas Madrid, ellas mismas lo hacen consigo mismas por no haber sido más conscientes de lo que estaba pasando, pero no de no hacer nada", sentencia Escolar. En el vídeo podemos ver completo su argumento.