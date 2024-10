Un informe de la Inspección de Trabajo da la razón a Nacho Cano. Este indicaría que los becarios de su musical 'Malinche' realizaban prácticas no laborables y que no se podía demostrar que hubiera una relación laboral encubierta. A ese respecto, Beatriz de Vicente ha puntualizado que "hay un criterio, de la Dirección General de la Seguridad Social, interpretativo del artículo 52 que se mete en este informe".

"El criterio interpretativo tiene 74 páginas, imaginaos la complejidad del caso", expone la abogada. De Vicente indica que la situación es contradictoria dado que el informe de la Inspección de Trabajo afirma que, como eran becarios en formación no reglada no era necesario que estos no estuvieran dados de alta, "pero es que este mismo criterio interpretativo dice que 'en el caso de que los becarios sean extranjeros y reciban algún tipo de remuneración sí que tienen que estar dados de alta".

"¿Qué ocurre? Si el fiscal quiere, aquí hay guerra", afirma la abogada, "porque hay una deficiencia de la técnica jurídica". "Tenemos una ley que, por un lado, dice lo que expone el informe pero, a su vez, 'estudiante extranjero que recibe algún tipo de remuneración sí'", explica Beatriz. "Lo que no responde esta ley ni este criterio interpretativo es la combinación que aquí se da", concluye la abogada.