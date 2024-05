La abogada y criminóloga, Beatriz de Vicente, se ha mostrado en el programa Más Vale Tarde "pesimista" sobre la futura sentencia de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta.

Aunque la lectura de la sentencia está prevista para el 29 de agosto, se ha llegado a decir que Sancho no se enfrentaría a más de 12 años de cárcel, algo que descarta la abogada. "No soy tan optimista. Y ojalá me equivoque, pero auguro una sentencia severa", ha comentado.

Según ha asegurado, espera una sentencia peor a 25 años porque concluye que "los elementos para construir la premeditación no han sido desmontados". Otra de las razones por las que la abogada se muestra pesimista es que "durante su declaración y la de los forenses queda claro que cuando cae Arrieta y hasta que muere pasan 15 minutos. El fiscal le preguntó a Sancho por qué no auxilió usted a la víctima", relata de Vicente.