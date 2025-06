Bea de Vicente, sobre Leire Díez: "¿Es delito que cuatro señores se reúnan para robar el Banco de España? Pues no"

La criminóloga Bea de Vicente ha opinado que en el caso de Leire Díez no hay "ni proposición ni inducción" de delito. Esta declaración se produce después de que el PP presentara una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y otros. De Vicente explicó que, aunque hay delitos con tentativa punible, no lo considera aplicable en este caso, ya que no ve ni tentativa acabada ni inacabada, sino simplemente una reunión. Según ella, las conversaciones no constituyen delito.