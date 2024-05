El boxeador Antonio Barrul se enfrentó, en una sala de cine en León y durante una película infantil, a un hombre que estaría maltratando a su mujer y también habría golpeado a su hija pequeña. Ante este suceso, el deportista podría perder su licencia. Más vale Tarde recoge su testimonio en una entrevista donde podemos ver además las imágenes del momento.

Iñaki López relata, no obstante, cómo fueron los hechos: "El hombre que estaba golpeando a su mujer, la zarandeó, la insultó e incluso llegó a golpear a otra niña mientras estaba tratando de amenazar a su mujer. Es verdad que se te ve en las imágenes se ve como tratas de pedirle calma y finalmente no puedes más".

Además, señala López, "como boxeador que eres también me atrevería a decir que no pretendes hacer demasiado daño", algo con lo que la abogada Beatriz de Vicente no está de acuerdo : "Hombre, lo pone fino", afirma. Y es que tal como le dice al boxeador, "no te puedes tomar la justicia por tu mano, porque al final este señor probablemente te acuse". De hecho, Barrul ha sido ya denunciado por este hombre.