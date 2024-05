María Lamela se ha colado en la fiesta del 18 cumpleaños de El Intermedio, el programa más longevo de laSexta. Un evento que tampoco han querido perderse personalidades del mundo del cine y de la política, como Joan Baldoví, líder de Compromís en las Cortes Valencianas, a quien hemos visto pegarse "unos buenos bailes" a lo largo de los 18 años del programa.

"He bailado mucho y sigo haciéndolo", ha destacado el político, y ha avanzado que está aprendiendo "lindy hop", un estilo de baile swing popularizado en Nueva York y que suele bailarse en pareja. "Ayer tuve clase", ha informado. Es en ese momento cuando María Lamela ha aprovechado la ocasión para pedirle que le enseñe "los pasos esenciales". ¡Y Baldoví no duda en echarse a bailar con ella! Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de la noticia. "¿Esto es como el merengue de toda la vida, no?", espeta ella.