José María Aznar ha despejado todas las dudas, no está en las europeas porque nadie le ha invitado. Según ha expresado, no ha recibido "noticias del Partido Popular", a lo que ha añadido que "a estas alturas no puedo cambiar las cosas".



Ya no hay tiempo, ha dicho, para que cambie su agenda de viajes y poder asistir a los mítines, aunque reconoce que le hubiera encantado, "me hubiera gustado estar con Cañete, es mi amigo".



En un principio, ya no se le verá en un mitin, o sí. La propia Esperanza Aguirre se ha comprometido a organizar un acto de los dos políticos para satisfacer los deseos de Aznar.



Aguirre ofrece un mitin y Javier Arenas intenta zanjar la polémica expresando que "Aznar es muy importante para el PP". Este parece el último episodio de las desavenencias entre José María Aznar y el Partido Popular. El propio presidente del Gobierno reconoció que su relación con Aznar no pasaba por su mejor momento al admitir que no hablaban mucho.