El mastodóntico 'Air Force One' de Estados Unidos no es la única 'bestia' que ha sobrevolado los cielos de Madrid en las últimas horas con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN que ya está teniendo lugar en la capital española. También se encuentra cubriendo el espacio aéreo español el llamado el avión de control y vigilancia 'AWACS' (sistema de alerta temprana y control aerotransportado, por sus siglas en inglés).

La mayor característica de esta aeronave es la gigantesca antena de nueve metros de diámetro que posee, capaz de captar todo lo que ocurre en tierra, mar y aire: desde drones hasta otros aparatos no autorizados. Se trata de uno de los pocos modelos que tiene activos actualmente la OTAN para eventos como este, y que no pertenece a ningún ejército concreto. Lo cierto es que no es ningún avión nuevo.

En realidad, es una versión altamente transformada del clásico Boeing 707 -uno de los primeros aviones comerciales que gozó de cierto éxito en su momento-. Cabe destacar además que este AWACS está 'matriculado' a nombre de Luxemburgo, dado que es un país miembro de la OTAN que no tiene fuerza aérea. En detalle, este AWACS puede detectar cualquier tipo de amenaza a 400 kilómetros a la redonda -no hay ningún radar que capte amenazas de esa manera-.