Pilar Gómez advierte en Más Vale Tarde sobre los negocios de España con el emir de Catar, a quien las autoridades han recibido con máximos honores. "Muy buenas noticias económicas, pero luego cuando haya que devolverle todas esas llaves o las medallas porque nos pase lo que con Putin que no nos sorprendamos", asevera la periodista.

En este sentido, Gómez reconoce que "el discurso 'buenista' de 'no podemos hacer negocios con países como Catar' a lo mejor nos dejaría sin poder hacer negocios y todo el mundo los hace" pero apunta que "eso no quiere decir que no digamos que el señor de Catar no nos tiene que sorprender si luego hace algo que nos parece que está muy mal".

A este respecto, la periodista incide en que "en su país los homosexuales les persiguen" y "las mujeres no tienen ningún derecho". "Entiendo que esto es la Realpolitik, pero que sepamos a quién estamos estrechando la mano y que si luego hay que devolverle la llave, pues ya está, se le devuelve", insiste Gómez, cuya intervención puedes ver en el vídeo.