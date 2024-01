Mario Alcalde es el primero torero español que confiesa que no es heterosexual. Lo ha hecho en una entrevista en 'El Mundo', donde se ha definido a sí mismo cono pansexual.

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", ha contado al citado medio el joven, de 31 años.

Así, confiesa que le gustan las personas independientemente de su género o su sexo, y aunque reconoce que sus gustos "no son normales en el toreo, tanto política como sexualmente", cree que dando este paso está ayudando a la modernización del sector.

"La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente", ha contado el torero, que tiene en mente abrir una peña taurina en el barrio madrileño de Chueca.

Según ha explicado su apoderado, Alcalde se siente apoyado y cree que con el gesto de contarlo se demuestra que "el toreo avanza, igual que lo hace la sociedad".