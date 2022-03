Olena es una de esas millones de personas que siguen sin creerse lo que está ocurriendo en su país. Con el inicio de la invasión y la consecuente guerra iniciada por Vladímir Putin, ella decidió coger a sus hijos y marcharse de Ucrania para ponerse a salvo, razón que le ha llevado a España. Ha sido en Más Vale Tarde donde ha relatado su experiencia, explicando además cómo ven ahora mismo los ucranianos como ella a la población rusa.

¿Qué sienten los ucranianos hacia los rusos? ¿Creen que son cómplices de lo que pasa o que no tienen ninguna culpabilidad? A estas dos cuestiones ha respondido Olena, que ha arrancado detallando que su padre es ruso, dado que "nació y estudió" allí: "Al terminar la universidad, vino a trabajar a Ucrania, donde conoció a mi madre". A esta explicación, ha añadido: "En mi familia hablábamos ruso y ucraniano, y siempre me sentía como si fuera de dos culturas".

"Nosotros siempre nos identificamos como ucranianos, aunque tenemos parientes en Rusia, como muchos otros ucranianos. Lo que nos están haciendo no se puede perdonar", ha subrayado Olena, que ha confesado además que aún cuenta con parientes en Rusia con los que ha dejado de hablar: "Los primeros días intentaba explicar lo que estaba pasando, pero no me creen: dicen que es un conflicto que va a resolverse pronto, que los civiles no van a asufrir y que no va a pasar nada".

Unas duras declaraciones de una situación que, con el paso de los días y ante la expansión de la propaganda rusa, ha acabado por deteriorar los lazos familiares de muchas familias como esta. "(Mis parientes) ya ni me escriben, ni me llaman ni me hablan. Y yo no voy a volver a hablar con ellos. No se creen que he tenido que huir con mis hijos", ha denunciado Olena, ya instalada en España y a la espera de que la situación mejore pronto en su país para poder regresar.