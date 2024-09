Martí Pujals, alcalde de Tossa de Mar (Girona), se ha mostrado contrario a recibir a 200 refugiados en el municipio porque están "en la temporada" de turismo, algo que ve con "mucha preocupación". "Si a nosotros nos fallan las reservas en este periodo, la economía lo nota muchísimo. La época no es buena para nosotros", ha añadido.

En 'Cadena Ser Catalunya', Pujals ha defendido que es "igual de solidario" que su entrevistador, alegando que en el municipio no tienen "capacidad de acogida". A los críticos con sus palabras les llama 'chupi guays': "En este tema todo lo que no digas 'chupi guay' ya eres un racista y fomentas el discurso del odio. Creo que los 'chupi guays' no se dan cuenta de que son ellos quienes están fomentando que nazcan los partidos de derechas".

Esta situación ya ha afectado, dice, al turismo en Tossa de Mar, habiéndose dado "seis cancelaciones". "Yo digo que eso influirá negativamente. Que si esta acogida hubiera sido en noviembre, nos hubiera ido mejor. Ahora, lo que constatamos es al revés", insiste Pujals.

Las 200 personas estarán en el bloque de un hotel. Una recepcionista ha comentado a laSexta que en su hotel no se han dado cancelaciones, pero sí llamadas de algún cliente que pregunta si los refugiados "se van a alojar" allí.