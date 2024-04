Antonio Maestre valora en el plató de Más Vale Tarde las reacciones a la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente del Gobierno. Sobre los intentos de ERC de evitar la entrevista de Sánchez de esta noche, comenta que "no deja de ser presidente del Gobierno, y cómo no va a dar una entrevista después de lo que ha sucedido estos días".

En su caso, Maestre asegura en el vídeo sobre estas líneas que, en el anuncio de Sánchez, "yo esperaba bastante más": "Asumiendo que lo que cuenta en la carta es algo que comparto plenamente, cómo ha llevado estos cinco días de retiro espiritual, en silencio absoluto, sin informar y la decisión final, cómo la ha planteado, creo que no es serio", afirma.

"Si has iniciado ese proceso desde la carta, con la potencia que tiene ese artefacto, tienes que terminar tu comparecencia con algo más potente y no solo diciendo 'aquí no ha pasado nada, continúo y venga'", sentencia.