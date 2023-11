Antonio Maestre analiza en Más Vale Tarde la presencia de grupos de ideología fascista y neonazi en las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz y los disturbios provocados por los ultras, de los que responsabiliza a todas las organizaciones convocantes.

En el vídeo sobre estas líneas, también valora la actuación policial y responde a aquellos políticos que se han quejado de una supuesta excesiva contundencia contra los manifestantes. En el caso de Maestre, opina que "he visto manifestaciones de personas que protestaban por los servicios públicos, sociales, marchas por la dignidad que fueron reprimidos más violentamente que ayer".

En este sentido, apunta haber visto "algo que no había visto nunca", por lo que, explica, "pregunté al Ministerio del Interior y no me ha sabido responder todavía": "¿Cómo puede ser que en una manifestación que estaba comunicada, pero no tenía un trazado, pueden cortar la Gran Vía y un grupo de la UIP dar la espalda a los manifestantes y encabezar la manifestación?", se pregunta Maestre, que asegura que "nunca he visto un grupo de UIP dar la espalda a los manifestantes, por su propia seguridad". "Cuando la policía no quiere que se celebre algo, no se celebra y ayer simplemente se pastoreó", sentencia.