Antonio Orts, un afectado por las preferentes invidente, se quedó en ropa interior en la Asamblea de Bankia en señal de protesta. "¡Así me ha dejado Bankia, miren cómo me ha dejado Bankia!", decía Antonio a los asistentes mientras se quitaba la ropa. Con ese gesto, Antonio se ha convertido en un símbolo para todos los afectados por las preferentes.

Antonio asegura que su gesto no fue premeditado. "Durante mi intervención, me dijeron que la cúpula se mostraba impasible. De pronto pensé que una imagen vale más que mil palabras. Al final de mi discurso, me quité la ropa". Antonio sostiene que habría que llevar a la cúpula de Bankia a los comedores sociales "para que se les caiga la cara de vergüenza".

Antonio tiene todos sus ahorros metidos en preferentes. "Me engañaron totalmente, tengo todo mi dinero (45.000 euros) metido en preferentes. Me dí cuenta de las estafa hace dos años gracias a los medios de comunicación". Antonio asegura que está esperando una disculpa por parte de los directivos de Bankia.