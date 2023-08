"¡Baja la p... cámara! ¿Qué haces grabando?". Así se encara con un equipo de Más Vale Tarde un individuo que se ha visto envuelto en una pelea durante la celebración del Festival Sonorama, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. "De momento, atiende al agente", le recomienda uno de los miembros del equipo.

Según la narración de los testigos, el hombre "se lió a puñetazos con otro y luego otro fue a defenderle, pero también se ha liado con él". "Os mato a todos", aseguran los testigos que decía, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Venía de una manera... en plan salvaje... Está pasado de vueltas total", aseguró otro testigo.

Un colaborador del programa explica que los agentes comprobaron que cuenta con antecedentes: "Una persona ejemplar no era". No obstante, aclaran que no se trata de un festival problemático. "No hay grandes altercados, pero puede saltar en cualquier momento", aseguran.