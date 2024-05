Alfredo Duro está en la recta final de su camino a Wembley andando para apoyar al Real Madrid en la final de la Champions League que jugarán ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, pese a la ruta que está afrontando, ha desvelado en Más Vale Tarde que su intención es colarse en el estadio porque no tiene entrada.

"En Wembley no será fácil (colarse), está muy reformado. Me colé en la final de París contra el Liverpool, pero eso era caótico. Era puerta grande o enfermería y me colé delante de un guardia. Podría ser que lo tenga que ver en un pub o en la 'fan zone'", ha explicado.

Eso sí, ha lanzado un mensaje a Josep Pedrerol para ver si puede conseguir finalmente una entrada: "No pienso en ello (quedarse sin ver la final en el campo), pero recordadle a Pedrerol que no tengo entrada".