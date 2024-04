Isabel Díaz Ayuso apareció en la boda de José Luis Martínez-Almeida sin su novio, Alberto González Amador. En Más Vale Tarde, Esperanza Aguirre ha sido preguntada por esta ausencia, afirmando que "lo raro" habría sido que González Amador "hubiera aparecido" en el enlace.

"No tengo ni idea de si le habían invitado al novio. Lo que creo es que a Isabel no la hemos visto con el novio, no la he visto nunca. Yo hasta que no le vi en una revista del corazón no supe quién era", explica.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid defiende que la pareja de Ayuso "declaró todo lo que había ingresado" y cree que no debió pactar con la Fiscalía: "Te obligan si quieres que no haya pleito a reconocer de lo que te acusan. A este señor ahora se le está investigando en un juzgado".