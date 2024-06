Un grupo de jóvenes, alguno de ellos menores de edad, han causado diversos destrozos en varios nichos del cementerio de la parroquia de Pantín, en Valdoviño (A Coruña), en la noche de este domingo al lunes, cuando se celebran las tradicionales luminarias de San Juan. La Guardia Civil ya está investigando los hechos y ya ha identificado a algunos, pero, de momento, no hay detenidos.

"Una cosa que no te puedes imaginar, que no puedes explicarlo. Llegas y ves lo nichos mal y te sientes impotente, te sientes sin fuerza. Pero la rabia de verdad es cuando ves el vídeo porque ves que los destrozos tienen un arreglo, pero lo más frío es luego ver el vídeo", ha explicado Adoración Bellón, una de las encargadas de la directiva del cementerio.

En cuanto a las personas que han podido realizar los destrozos, se especula entre los vecinos que podrían no ser solo de Valdoviño, sino de algunos pueblos de alrededor. La propia Bellón ha asegurado que la situación no se ha dado después de la fiesta, sino que "celebraban la fiesta en una asociación cerca del cementerio" que se alquila para hacer fiestas.

Los niños según informa la encargada son de varios municipios cercanos a la zona, pero que comparten instituto. "Yo no conozco a ninguno porque no conozco a los chavales. Conozco a la familia de algunos, pero a los chavales no".

Por el momento, Adoración ha explicado en Más Vale Tarde que "los guardias ya los tienen identificados". Ahora, una cosa es que los tengan identificados y otra cosa es que se haya hablado con las familias o los chavales.

"Lo que más me sorprendió cuando llegue por la mañana es que los cristales del suelo lo habían recogido todos, habían quedado los de los nichos que tienen un altillo, pero el de los suelos había quedado muy barridito", ha concluido.