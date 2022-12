Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, explica en el programa después de declarar en el juicio del 'procés' que "la situación es muy dura porque a los acusados les piden un montón de años de cárcel", y además considera que es una anomalía la judicialización de la política que estamos viviendo", pero espera que su testigo "pueda ser útil para dejar claro que no hubo violencia".

"En Cataluña no ha habido violencia y somos muchos los que decimos que no había ningún indicio de rebelión: juristas, tribunales europeos, políticos...", relata la política. "Este procedimiento judicial es injusto, no tiene garantías, y está vulnerando derechos fundamentales y es injusto para los acusados y sus familias", añade, insistiendo en que considera que "no debería de haber empezado nunca", y que el juicio "nos aleja de la solución política".

También, Colau ha sido crítica con las declaraciones de los dirigentes del PP que han comparecido estos días en el proceso. "Me parece muy lamentable los testificales que estamos escuchando de los líderes del gobierno del PP", asegura la alcaldesa. "No me creo que los altos cargos públicos digan que no se enteraban y no se acuerdan de nada", explica con indignación.

Y ha destacado que las cargas policiales "fueron violentas masivas, arbitrarias y ordenadas". "Es evidente que no hubo criterios de oportunidad ni de proporcionalidad", apunta Ada Colau.