"No lo sé, no me acuerdo": el arzobispo Omella 'echa balones fuera' sobre las votaciones dentro del cónclave

Lo que pasa en la Capilla Sixtina, se queda en la Capilla Sixtina. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, es uno de los cardenales que ha estado presente en el cónclave y ha participado en la elección del papa León XIV.

Horas después, Omella le ha contado a Más Vale Tarde cómo ha vivido este acontecimiento ya histórico: "No he mirado mucho los periódicos, no tenía tiempo". Explica que, dentro de la Capilla Sixtina, el ambiente le provocaba "cierto temblor y ganas de rezar", algo que también ha repetido en su intervención ante los medios.

Preguntado por laSexta sobre las votaciones del cónclave, Omella ha tirado de humor para evitar responder: "¿Es que ha habido cónclave? No lo sé, no me acuerdo".

Sobre la relación del nuevo papa con Donald Trump, el cardenal español confía en que pueda ser fluida y en que se priorice el interés general de todos. "Todos los gobernantes están para trabajar por el bien común, por la paz y por la solidaridad. Por su parte, el papa tiene una misión más moral, de poner bálsamo y facilitar las cosas", le ha explicado a Cristina Pardo.

Para finalizar, Omella ha definido a León XIV como un "papa sencillo" que trabajará por construir puentes entre gobernantes.