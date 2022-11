El abuelo de Marta de Castillo, José Antonio Casanueva, ha asegurado que la resolución judicial que ha dado carpertazo a buscar el cuerpo de la joven asesinada en 2009 ha provocado que a la familia "se le venga el ánimo abajo", si bien ha asegurado que él seguirá buscando el cadáver de su nieta como lo hace cada día con un grupo de amigos.

"Menos mal que me dan mucho ánimo los compañeros por el grupo que tenemos, donde cuando nos comunican sitios sospechosos vamos a buscarlo", ha aseverado Casanueva, que ha indicado que él no pierde la esperanza: "Desgraciadamente, he tenido malas experiencias. Mi señora se fue sin saber dónde estaba su nieta".

En este sentido, ha indicado que la familia va a agotar todas las vías legales para encontrar a la joven, si bien se ha mostrado lejano a la posibilidad de que la menor fuera arrojada al Guadalquivir. "Recorrimos desde Sevilla hasta San Lúcar de Barrameda.

"Nosotros seguimos insistiendo y desgraciadamente dos compañeros de los que me acompañaban ya han fallecido. El resto estamos pendientes de que en cuanto nos informan de algo salimos a la búsqueda", ha zanjado.