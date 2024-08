En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de una influencer quitándose su ropa interior en un supermercado y dejándola junto al pan. El abogado Juan Manuel Medina ha comentado la escena en Más Vale Tarde.

"Que esta chica es una cerda lo tenemos claro", asegura rotundamente, aunque explica que esas repugnantes imágenes no son perseguibles penalmente: "No constituye un delito. El problema no es que esta tía sea una anormal, que lo es. El problema es que tiene una legión de más anormales que ella que son quienes fomentan que esta imbécil haga esta guarrería".

El abogado insiste en que el problema de las redes sociales son los miles de personas que premian este tipo de contenidos: "El problema no es que esta señorita quiera hacerse famosa quitándose las bragas en un supermercado. Es que hay muchos idiotas. No hay nada más peligroso que un imbécil con un smartphone".

Juan Manuel Medina tampoco ha dejado pasar la oportunidad de bromear con esta escena. "Yo mañana iré a comprar y me encontraré unos gayumbos, y seguramente con regalo, porque hay que dar un paso más", ha comentado irónicamente.