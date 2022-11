Juan Manuel Medina es el abogado de la familia de Sandra Bermejo, una mujer de 32 años desaparecida desde el pasado 8 de noviembre en Gijón. La joven, que ejerce como psicóloga, tenía dos citas la tarde de su desaparición, pero fueron canceladas, por lo que decidió acudir al Cabo de Peñas, un lugar al que recurría habitualmente. Ahora, su familia baraja como principal hipótesis la desaparición forzosa.

"La hipótesis del suicidio la descartamos porque yo me reuní con la familia y te aseguro que el perfil de Sandra no corrobora la opción del suicidio. No sabemos si ha sido un accidente, que no lo podemos descartar, pero por una naturaleza empírica de experiencia de estos casos, han pasado demasiados días para que en caso de ser un accidente el cuerpo de Sandra no hubiera aparecido", ha explicado el abogado.

Así, descartando la hipótesis del suicidio, la opción de la intervención de una tercera persona para una posible desaparición forzosa cobra fuerza para la familia: "Era una persona completamente normal, estable, la primera de su promoción en la universidad Cardenal Cisneros, había tenido una expareja con la que tenía una excelentísima relación y que se desplazó con la familia para hacer las primeras investigaciones. No había ningún tipo de adicción ni de enfermedad mental, nada".

La primera persona que da la voz de alarma es su madre. "Ellas tenían la costumbre de una o dos veces por semana hacer una videollamada y tomar café juntas. Cuando Sandra esa tarde falta es cuand oempieza a sospechar. Esa misma tarde ella teía una cita con su amiga para ir al teatro y es la que pone la denuncia a instancias de la familia", ha añadido. Puedes conocer los detalles del caso en el vídeo principal de esta noticia.