Juan Manuel Martín, abogado de los cinco trabajadores del centro de menores de Ateca (Zaragoza) que fueron detenidos, habla en Más Vale Tarde sobre la situación de sus defendidos. El abogado habla de falta de "pruebas contundentes" y "fehacientes" que den consistencia al relato de los menores que han denunciado los abusos que recibieron en el centro.

Martín cuestiona que hechos "tan graves" como los que cuentan no hayan tenido una "actuación" previa de la Justicia hasta ahora, añadiendo que estamos en una fase "muy inicial" de la investigación. "Me mantengo cauteloso. Prueba fehaciente no existe ninguna. Pruebas gráficas de estos hechos no existen, al menos desde esta defensa", afirma.

El abogado hace hincapié en que sus defendidos no han dado una "versión alternativa" de lo sucedido, sino que "han negado los hechos" que los menores aseguran que se han producido: "Ellos mantienen la negación de los hechos desde el convencimiento pleno de que los hechos no son ciertos".