'Más Vale Tarde' ha hablado con José Mariano Benítez de Lugo, abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas. El letrado ha relatado cómo se produjo un encuentro fortuito con el extesorero del PP en los pasillos de la Audiencia Nacional.



"Cuando le acababan de dar el auto de prisión, salía del despacho del secretario, nos cruzamos en un pasillo y cuando avanzó varios metros se volvió. Entonces me señaló con el dedo y me dijo: socialista, te voy a encontrar. Fue sorprendente, inmediatamente su abogado se dio cuenta y le pidió que continauar hacia adelante", ha expresado.



Acerca de su actitud, le reprocha haber estado desafiante, "fue un tono amenazador por parte de Bárcenas que inmediatamente denuncié ante el juzgado de guardia".



Sin embargo, no quiso responderle porque "no quería entrar en esa dinámica, desde luego no me encontrarás en la cárcel, le podía haber dicho", ha sentenciado. Asimismo, ha contextualizado lo ocurrido, "era consicente de que habíamos desatado la dinámica de su prisión, por eso se enervó conmigo".



Antes de conocer su ingreso en prisión, los encuentros que ha mantenido con Bárcenas siempre han sido tensos, "tenía una mirada agresiva".

Por último, confía en la profesionalidad jurídica de Pablo Ruz y aunque ha expresado que "de la cárcel sale todo el mundo", ha querido diferenciar el caso de lo ocurrido con Miguel Blesa, "la solidez jurídica del juez Ruz dista años luz del magistrado Silva"