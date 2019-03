Bárcenas al abogado de la acusación: "Socialista, me vas a encontrar"

Luis Bárcenas no entiende porqué se le ha enviado a prisión a estas alturas. Según el extesorero popular, es una locura que después de casi 5 años de instrucción, el juez haya apreciado, justo ahora, riesgo de fuga.

El extesorero no agachó la cabeza en la Audiencia ni al entrar ni al marcharse hacia la cárcel, cuando incluso amenazó a uno de los abogados de la acusación particular.

"Se cruza conmigo, se vuelve y, señalándome con el dedo índice, como si fuera una pistola, me dice 'socialista, me vas a encontrar'", explica José María Benítez de Lugo, abogado de la acusación.

El PP está en vilo, se tambalea. El periodista Raúl del Pozo señala a quienes, que según su fuente, son los responsables de que el escándalo les haya estallado en la cara a los populares. “Entre el inerte Rajoy y el listillo Gallardón lo han jodido todo; tolo lo que pase a partir de hoy en el PP es el resultado del miedo y la ineptitud del núcleo dirigente de Génova”, escribe el periodista.

La mujer de Bárcenas, en libertad, no ha dormido en su casa. Ayer salió desafiante de la Audiencia y sobre todo preocupada. “He hablado con Luis ahora mismo, me ha dicho que sea fuerte, que él lo va a ser”, explicaba Rosalía Iglesias a Raúl del Pozo.

"El señor Bárcenas tiene una fisionomía que se le reconoce en cualquier parte del mundo"

Según el abogado de la acusación, “la mujer de Bárcenas estaba muy tensa”. Benítez de Lugo asegura que Rosalía le miraba con cara de odio y mantenía la mirada con la misma cara.

Por su parte, el abogado de Bárcenas no sabe cómo ha pasado la noche su cliente. "No he tenido contacto con él desde que le llevaron a Soto del Real. No he tenido la oportunidad de saber si ha pasado bien la noche, que espero que así sea”.

El abogado sigue sin entender por qué se le ha mandado a prisión y no ve el riesgo de fuga por ninguna parte. “El señor Bárcenas es una de las personas más conocidas porque tiene una fisionomía que se le reconoce en cualquier parte del mundo al que vaya”, asegura el letrado.