El juicio a Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta ha dado comienzo en Tailandia este martes, una cita que ha generado una elevada expectación mediática. En Más Vale Tarde, la abogada de Sancho, Carmen Balfagón, ha dado detalles acerca de esta primera jornada, sin poder dar explicaciones extensas dada la ley del silencio impuesta por el juez de la causa.

Balfagón explica que ha hablado con el actor y padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, quien le ha trasladado que la causa "ha ido bien". "No me pidas más que me meten en la cárcel", bromea con Cristina Pardo.

"Nosotros queríamos hacer un equipo coordinado con el abogado de Tailandia y nosotros. Lo considerábamos importante. Daniel lo quería así. Con este abogado de oficio solo tenemos palabras de agradecimiento. Creo que se ha llevado la causa de una forma totalmente coordinada", comparte.