La angustia y la deseperación se apodera cada día con más fuerza de los preferentes gallegos. Con pancartas en las que se podía leer 'Estafados' y cortes de tráfico, la entidad financiera, que había anunciado para este lunes la reapertura de esta sucursal, no ha podido ejecutar su decisión ante la presión ejercida por los perjudicados en la comercialización de participaciones preferentes y otros productos híbridos.

"Estoy con mis compañeros hasta que e último recupere su dinero"

Este lunes finaliza el plazo para que Nova Galicia llame al arbitraje a los afectados. Por esta vía, han recuperado su dinero casi 21.000 preferentistas. No entienden que unos sean llamados y otros no. Los que lo han recuperado también han salido a la calle en solidaridad por lo que todavía no lo han conseguido. Los que aún no han sido llmados, sólo les queda acudir a la vía judicial o aceptar la quita que puede ser del 70%.

Los concentrados celebran una asamblea para decidir qué postura adoptar, mientras que NCG Banco, en función de cómo transcurran los acontecimientos, podría arbitrar alguna otra solución, como una oficina provisional.

La oficina de Moaña permanecía cerrada desde el pasado día 3 de enero ante la imposibilidad de garantizar la prestación del servicio en las debidas condiciones y para preservar la seguridad de clientes y empleados. La propia entidad financiera tomó esa decisión "ante la imposibilidad de garantizar la prestación de servicios y la seguridad de clientes y empleados".

"Estaremos concentrados todo el día y mantenemos nuestra reclamación de que todos los afectados puedan someterse al proceso de arbitraje", han señalado sus portavoces.