Toñi Moreno ha visitado el plató de Más Vale Sábado, el nuevo programa de laSexta presentado por Adela González y Boris Izaguirre. La presentadora andaluza ha recordado con cariño a María Teresa Campos. "Me trajo a Madrid después de verme durante unas vacaciones que pasó en Estepona. Yo hice un máster con ella y aún mis amigas me piden que les cuente anécdotas", ha destacado sobre la comunicadora recientemente fallecida.

"Le tenía un respeto... Y a veces miedo. Imponía. A mí me decía que le 'ponía' pillarme", ha expresado Moreno, quien ha rememorado una anécdota vivida junto a la presentadora malagueña tras presentarle un guion que "era un mojón".

"Cuando algo era un mamarracho te lo hacía saber y ese día estaba que se la llevaban los demonios... Se quitó un zapato e hizo el ademán, no me quería dar, pero lo lanzó al aire y me dio", ha recordado Toñi Moreno, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. "Cogí el zapato, me acerqué y le dije que se le había caído. Nos dimos un abrazo", ha puntualizado.