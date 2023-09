Toñi Moreno ha hablado en Más Vale Tarde sobre su amiga y "maestra" María Teresa Campos y ha reconocido que "ha sido una semana muy dura", pero que para la gente que la quiere "no ha sido una sorpresa" su fallecimiento. "Yo le decía a Carmen que estaba feliz porque ella estará que no cabe en sí misma de orgullo. Estaba allí toda la profesión. A ella lo que más le importaba en la vida era que la quisieran. Ella hubiese flipado con lo que ha pasado", ha manifestado la periodista.

Además, Moreno ha contado que fui a ver a María Teresa Campos "mucho durante y después del confinamiento y después", pero hubo un momento en el que Carmen Borrego le dijo que "le alteraba cualquier persona que fuera a verla de la tele porque por la enfermedad que ha tenido le alteraba cualquier persona que no fuera sus hijas". Así, ha reconocido que no ha visto a Campos "en el último año": "No he ido a su casa a verla porque me lo pidió Carmen, y yo adoro a Teresa y lo que fuese mejor para ella era lo que yo iba a hacer, pero he estado muy pendiente porque es mi maestra y mi familia", ha dicho la periodista.