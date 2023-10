Este sábado por la noche cambiamos la hora en España: a las dos pasarán a ser las tres. Un reportero de Más Vale Sábado sale a la calle para descubrir si los españoles son capaces de saber la hora sin mirar la hora y qué técnicas utilizan o si, por el contrario, están perdidos. "Es algo que me viene. Pienso mirando al cielo", desvela su truco una de las mujeres entrevistadas.

"Os pregunto esto porque este fin de semana cambiamos la hora, ¿sabéis qué cambio toca hacer?", pregunta el reportero a los ciudadanos. "Se adelanta, ¿no? Es una hora más porque en invierno se hace de noche antes", razona.

Sin embargo, la cara del periodista no dice lo mismo: "No me mires con esa cara así", espeta la joven. Y cuando se entera de que le toca atrasar la hora, porque a las tres serán las dos, la chica no puede evitar reaccionar: "¡No me lo puedo creer!". Dale al play y no te pierdas la cómica reacción de esta joven.