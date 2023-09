La presentadora Ruth Jiménez ha sido la última afectada por el 'deepfake' y fue el equipo de Más Vale Sábado la que informó a la periodista de que circulaba un vídeo porno con su cara. "Pasé una noche terrible, había visto montajes antiguos, pero este es tan real que me he sentido con muchísima ansiedad", confiesa a Adela González.

"Me he sentido vejada, humillada y violada y eso que ese cuerpo no es mío", explica. En él se puede ver la cara de la presentadora en el cuerpo de una mujer que está protagonizando "una escena pornográfica a cuatro patas".

"Es gravísimo y hay que denunciarlo", afirma en Más Vale Sábado.